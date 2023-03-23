«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات شهر مارس والمهام الأدائية لصفوف النقل

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابًا مهمًا بشأن امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، والمهام الأدائية، وتقييمات الصفوف الأولي للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والمشروعات البحثية.

عقد اختبارات مارس في الأسبوع الأول من أبريل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه بناء علي الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2023، يعقد امتحان شهر مارس في جزء من حصة المادة، وعلى مستوى المدرسة، على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

موعد عقد المهام الأدائية لصفوف النقل

وأضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في خطابها يتم عقد المهام الأدائية في الأسبوع الثاني من شهر أبريل على أن يتم الانتهاء من المهام الأدائية يوم الخميس يوم 13 أبريل 2023، وتستمر تقييمات الصفوف الأولي وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023.

وأشارت مديرية تعليم القاهرة، إلى أنه بالنسبة للمشروعات البحثية الخاصة بالصف السادس يطبق القرار الوزاري رقم 168 بتاريخ 29 سبتمبر، مؤكده علي حظر عقد الاختبارات والمهام الأدائية خلال أيام العيد.