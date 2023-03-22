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«التعليم» تستطلع رأي المعلمين بشأن نظام التقييم الجديد لصفوف النقل

كتب:

أميرة فكري
03:42 م | الأربعاء 22 مارس 2023
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أرسل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بوزارة التربية والتعليم، خطابا مهما لمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بعقد قسم التقويم في المركز، دراسة تهدف إلى استطلاع رأي المجتمع التعليمي بشأن نظام التقييم الجديد لصفوف النقل وفق القرار الوزاري رقم (168) لسنة 2022. 

استطلاع رأي على نظام التقييم الجديد 

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في خطابه المرسل، أنّه سيتم إجراء استطلاع رأي على نظام التقييم الجديد لصفوف النقل للمراحل التعليمية الثلاثة، كما يلي.

- المجتمع التعليمي، أعضاء الإدارة المدرسية، أعضاء التوجيه، معلمو المواد.

- صفوف النقل: الصف السادس الابتدائي والصفان الأول والثاني الإعدادي، إضافة إلى الصفين الأول والثاني الثانوي.

- المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.

رابط تسجيل البيانات على الاستطلاع 

وأشار المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنّه في سبيل جمع البيانات يتم الاستجابة على أداة استطلاع الرأي من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني على الرابط، مؤكدة متابعة استجابة أعضاء المجتمع التعليمي داخل الإدارات التعليمية بالمديرية التعليمية بالمحافظة أداة استطلاع الرأي.  

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