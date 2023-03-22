ساعات قليلة تفصلنا عن بدء الموسم الرمضاني، ومسلسل نيللي كريم من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور بصورة كبيرة، ويبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

القنوات الناقلة لمسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

ويُعرض مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023 على قناة cbc حصريا، وتم تسليم الحلقات الأولى من أجل بدء عرضها أول يوم في شهر رمضان .

دور نيللي كريم في «عملة نادرة»

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث العمل، شخصية نادرة التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل «عملة نادرة»، تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي.