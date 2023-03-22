نيللي كريم تكشف عن كواليس العمل مع جمال سليمان في مسلسل «عملة نادرة»

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير دورها في مسلسل «عملة نادرة»، الذي من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2023، حيث تكثف تصوير مشاهدها مع المخرج ماندو العدل.

وقالت نيللي عن دورها في تصريحات تليفزيونية، إن الدور مختلف وجديد، وأحياناً كثيرة تقف نيللي أثناء التصوير وتستمتع بأداء جمال سليمان وتقف تتفرج على تمثيله.

دور نيللي كريم في «عملة نادرة»

وتجسد نيللي كريم خلال أحداث العمل، شخصية «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة ويمنعها أن تورث أرض وبدلًا من ذلك تأخذ أموالا، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين ذاته.

أبطال مسلسل عملة نادرة

مسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، علي الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وئام مجدي، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.