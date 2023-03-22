قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023.. دراما صعيدية

تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني الذي ينطلق خلال ساعات بمسلسل عملة نادرة أمام الفنان جمال سليمان، الذي تجسد خلاله لأول مرة دور سيدة صعيدية، ونستعرض قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023، في التقرير التالي.

قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023

ويتساءل الجمهور عن قصة مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم في رمضان 2023، بعد طرح البوستر الدعائي للمسلسل وظهور نيللي كريم بالزي الصعيدي حيث تجسد دور «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان الذي يحاصر المرأة في الصعيد والذي يمنعها أن ترث أرض وتحصل بدلا منها على أموال، ومن تخالف هذا العرف تعتبر خارجة من العادات والتقاليد ويعتبرونها ضد الدين.

أبطال مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، وجمال سليمان، وجومانا مراد، وأحمد عيد، وكمال أبو رية، وفريدة سيف النصر، وندا موسى، ومحمد لطفي، وعلي الطيب، ومريم الخشت، وهشام عاشور، ونهى صالح، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، ووئام مجدي، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.