مصر تشارك العالم في «ساعة الأرض».. ندوات وتخفيف أنوار لحماية الكوكب

شاركت مصر دول العالم الاحتفال بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار «ساعة الأرض»، السبت الماضي، بإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء، بهدف شحذ الانتباه بخطورة الاستهلاك المفرط للطاقة وتأثيراتها السلبية على كوكب الأرض، وتسببها في تغير المناخ وظاهرة الاحتباس الحراري، وحثّهم على السلوكيات الإيجابية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والكوكب لضمان بيئة ومستقبل مستدام.

وأكدت وزيرة البيئة، أنّ المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار، حدثٌ عالمي سَنوي ينظمه الصندوق العالمي للطبيعة، يأتي هذا العام تحت شعار «نشكل كوكبنا»، معربة عن سعادتها بإطلاق الاحتفال هذا العام من مدينة شرم الشيخ مدينة السلام، التي ستشهد استضافة مؤتمر المناخ آخر العام الحالي، خاصة مع إطلاق الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمشاركة فئات المجتمع كافة، من الشباب والأطفال وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين والسكان المحليين ورجال الدين، والمجتمع المحلي والمجتمع المدني، ليعطي رسالة مهمة للعالم بأنّ مصر بجميع طوائفها تشارك في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وشاركت وزارة البيئة في الحدث العالمي ساعة الأرض، من خلال أفرعها الإقليمية المنتشرة بأنحاء مصر، وجاءت مشاركات أهم الأفرع على النحو التالي:

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بشرق الدلتا

تنظم الوزارة احتفالية باستاد المنصورة الرياضي، بمشاركة الفرق الكشفية وجمعية رواد الكشافة والمرشدات، بالتعاون مع كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة، حيث جرى تقسيم الأطفال المشاركين لمجموعات، البعض شارك في مسابقة تلوين عن الاحتباس الحراري، ومسرح عرائس، وآخرون شاركوا بتشكيل رقم 60 إشارة إلى ساعة الأرض وأعمال فنية.

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالفيوم

شارك الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة في ساعة الأرض بالتعاون مع جامعة الفيوم، حيث جرى إطفاء الأنوار غير الضرورية بمبنى القبة وإدارات الجامعة من الساعة 8.30 إلى الساعة 9.30، وتنظيم ندوة للتعريف بساعة الأرض بالمدينة الجامعية للطلاب التي يتضامن فيها العالم كله من أجل توفير الطاقة والمساهمة في حماية كوكب الأرض.

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسوان

شارك الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بأسوان، في ساعة الأرض بكنيسة الثلاثة فتية القديسين، بالتنسيق مع مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، تحت شعار «أنا وكنيستي نشارك في ساعة الأرض»، كما تضمنت الاحتفالية تنظيم ندوة تعريفية بساعة الأرض، وأهمية ترشيد استهلاك الطاقة للحد من الملوثات التي لها تأثير مباشر في ظاهرة التغيرات المناخية، وذلك بمشاركة نحو 300 مشارك من الأطفال والشباب والكبار، كما شارك لاعبي ومدربي أكاديمية الكاراتيه بمركز شباب أسوان إطفاء الأنوار.

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز ؤون البيئة بالبحر الأحمر

تمثلت مشاركة الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة فى البحر الأحمر في إطفاء مقر الفرع من الساعة 8:30إلى 9:30 م ، كما تم مشاركة عدد من القرى السياحية إطفاء الأنوار كقريتى سى جل والماجيك.

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا

نظم الفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا إحتفالية للمشاركة في ساعة الأرض بمقر بيت ثقافة قويسنا حيث تم إطفاء أنوار لمددة ساعة من 8:30 حتى 9:30 م.

مشاركة الفرع الاقليمي لجهاز شؤون البيئة أسيوط

شارك جهاز شؤون البيئة بأسيوط في احتفالية ساعة الأرض بديوان عام محافظة أسيوط، السبت الماضي ولمدة ساعة من 8:30 حتى 9:30 م، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حيث جرى إطفاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك بمشاركة عدد من الشباب والأطفال والعاملين بديوان عام المحافظة وجهاز شؤون البيئة.

مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية

تمثلت مشاركة الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالإسكندرية في إطفاء مقر الفرع من الساعة 8:30 إلى 9:30 م يوم السبت الماضي.

مشاركات الوزارة والمحافظات والجهات الحكومية في ساعة الأرض 2022

أولا: مشاركة وزارة السياحة والآثار:

شاركت وزارة السياحة والآثار في المبادرة العالمية ساعة الأرض عن طريق إطفاء أنوار عدد من المعالم السياحية والأثرية لمدة ساعة من 8:30 إلى 9:30 م، حيث جرى إطفاء أنوار كل من:

· قلعة قايتباي بالإسكندرية.

· قلعة صلاح الدين بالقاهرة.

· المسلة الناقصة بأسوان.

· معبد الدير البحري بالأقصر.

ثانيا: مشاركة المحافظات والجهات الحكومية:

شارك عدد كبير من دواوين عام المحافظات بجميع أنحاء مصر في المبادرة العالمية ساعة الأرض، حيث جرى إطفاء المقرات الإدارية العدد من المحافظة، إضافة إلى عدد من المعالم والأماكن الشهيرة بالمحافظات، بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية والأطفال والشباب والكبار.

- محافظة الدقهلية

شاركت المحافظة في الحدث العالمي ساعة الأرض بإطفاء كشافات استاد ميت غمر الرياضي، وإطفاء الكشافات وإضاءة الشموع ورفع المطبوعات الخاصة بالمشاركة في ساعة الأرض، وطفاء الأنوار وإضاءة الشموع بقصر ثقافة نعمان عاشور، والمشاركة عدد من مجالس المدن بالمحافظة الدقهلية وعدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة، كما جرى إطفاء أنوار بمكتبة مصر العامة بالمنصورة، وشاركت مديرية الصحة ببورسعيد وحديقة فريال الأثرية في الحدث العالمي.

- محافظة الفيوم

شاركت المحافظة في ساعة الأرض بإطفاء أنوار عدد من المصالح الحكومية، وإطفاء أنوار مبنى القبة وإدارات جامعة الفيوم، من الساعة 8.30 إلى الساعة 9.30 مساء.

- محافظة أسيوط

شارك اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في المبادرة العالمية ساعة الأرض، حيث جرى إطفاء مبنى ديوان عام المحافظة بحضور العاملين بديوان عام المحافظة، وعدد من الشباب والاطفال، إضافة إلى إطفاء أنوار عدد من المصالح الحكومية الأخرى، كما شاركت عدد من المحافظات الأخرى، مثل «القليوبية، دمياط، الإسكندرية، والبحر الأحمر»، بإطفاء أنوار مقرات دواوينها لمدة ساعة من 8:30 إلى 9:30 م.