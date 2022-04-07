تحظى مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، بعمليات بحث واسعة من قبل القاطنين في المحافظة، وذلك حرصا منهم على أداء كافة الصلوات في أوقاتها، خاصة من يقومون بتوزيع الوجبات على الصائمين في الشارع أو على الطرق المختلفة بالمحافظة.

وتحرص «الوطن»، على تقديم مختلف الخدمات للقراء تلبية لاحتياجاتهم وخاصة الخدمات التي يبحثون عنها ومن بينها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ.

مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتقل مواقيت الصلاة اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، عن أمس الأربعاء بواقع دقيقة إلى دقيقتين، إذ يُرفع أذان الفجر في تمام الساعة 4:08 دقائق صباحا بحسب التوقيت المحلي، أي أقل دقيقة عن أمس، بينما يكون موعد الشروق في تمام الساعة 5:38 دقيقة صباحا، كما يُرفع أذان الظهر في تمام الساعة 11:59 دقيقة بحسب توقيت كفر الشيخ المحلي.

كما يؤذن العصر عند الساعة 3:33 دقيقة مساءً، ويُرفع أذان المغرب في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً وهو موعد الإفطار أيضا، بينما تؤذن صلاة العشاء في تمام الساعة 7:40 دقيقة مساءً بحسب التوقيت المحلي، ويؤدي المصلون صلاة العشاء أولا ثم يؤدون صلاة التراويح التي تكون مدتها نصف ساعة وفقا لضوابط وزارة الأوقاف.

موعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ومن بين المواقيت التي يبحث عنها الصائمون هو موعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة كفر الشيخ، وهو الموعد الذي يكون فيه الإمساك عن الطعام والشراب وبدء صوم يوم جديد من أيام شهر رمضان الكريم، حيث يؤذن الفجر في كفر الشيخ في تمام الساعة 4 و8 دقائق بحسب التوقيت المحلي.