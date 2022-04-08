ينشغل الكثيرون بمعرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ؛ لما لأيام الشهر الفضيل من أهمية كبيرة لديهم وخاصة عند الصائمين الراغبين في أداء الصلوات في أوقاتها، والطامحين في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر الرحمة والمغفرة، لذلك تتزايد عمليات البحث عليها عبر محركات البحث.

ودائما تحرص جريدة «الوطن»، وموقعها الإلكتروني على تلبية احتياجات القراء سواء الباحثين عن أشياء معينة عبر محرك البحث العالمي جوجل أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن هذا المنطلق تقدم مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ.

مواقيت الصلاة كاملة اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ

ووفق مواقيت الصلاة كاملة اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ التي نشرتها مديرية المساحة في إمساكية رمضان فأن أذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:06 دقائق صباحا بحيث يقل دقيقتين عن أمس الخميس، ويكون موعد شروق الشمس في تمام الساعة 5:37 دقيقة صباحا بحسب التوقيت المحلي، كما يرفع أذان الظهر في تمام الساعة 11:59 دقيقة.

كما يؤذن العصر في تمام الساعة 3:33 دقيقة عصرا، كما يرفع أذان المغرب وموعد إفطار الصائمين في تمام الساعة 6:20 دقيقة، بينما يرفع أذان العشاء في تمام الساعة 7:41 دقيقة وبعدها يؤدي المصلون صلاتي العشاء والتراويح.

موعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ

وتعتبر مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 7 رمضان في محافظة كفر الشيخ، محل بحث كبير لدى القاطنين في المحافظة وذلك لمعرفة موعد الإمساك عن الطعام والشراب وبدء صوم يوم جديد، حيث يؤذن الفجر في تمام الساعة 4:06 دقائق صباحا، بينما يبدأ السحور من الساعة الواحدة، وتنتشر موائد كثيرة لتناول السحور في أرجاء المحافظة.