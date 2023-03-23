مع بداية الساعات الأولى من شهر رمضان المبارك يبحث العديد من المواطنين من أبناء محافظة مطروح خلال الساعات القليلة التي تفصلنا عن انطلاق أول أيام الشهر الكريم، عن موعد أذان المغرب في محافظة مطروح اليوم الخميس 23-3-2023.

وتقدم «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة مطروح اليوم الخميس 23-3-2023، مع انطلاقة أول أيام الشهر الكريم في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان المغرب في محافظة مطروح اليوم الخميس 23-3-2023

ويأتي موعد أذان المغرب في محافظة مطروح اليوم الخميس 23-3-2023، وفقاً لما أعلنته هيئة المساحة المصرية من إمساكية رمضان 2023 الصادرة، فإن موعد الاذان في أول أيام رمضان، سيكون كالتالي :-

- موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان، في تمام الساعة 06:24 مساء.

- مدة ساعات الصوم في أول يوم رمضان: 14:01 ساعة.

مطروح في رمضان

في السياق ذاته، أعلنت محافظة مطروح، عن انتهائها من جميع الاستعدادات لاستقبال أول أيام شهر رمضان 2023 المعظم، اليوم الخميس، وتزينت جميع المساجد الكبرى ما يقرب من 800 مسجد في المدن الثمانية والقرى في أنحاء المحافظة لاستقبال المواطنين، لأداء الصلوات خاصة صلاة التراويح.