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موعد أذان المغرب في السويس اليوم الخميس

كتب:

حمدى عبد الله
07:27 ص | الخميس 23 مارس 2023
أذان المغرب فى السويس

أذان المغرب فى السويس

موعد أذان المغرب أول يوم رمضان في محافظة السويس، يتساءل عنه سكان محافظة السويس، مع بداية شهر رمضان المبارك، لمعرفة موعد الإفطار، والانطلاق بعده إلى الطقوس الدينية المعتادة، من صلاة عشاء وتراويح.

موعد أذان المغرب في السويس اليوم الخميس

ويعد موعد أذان المغرب في السويس اليوم الخميس، إيذانا بظهور مساجد السويس في أبهى صورها، بعد حملات النظافة والتطهير، التي استمرت خلال شهر شعبان، بحسب الشيخ ماجد عبد الراضي، وكيل وزارة الأوقاف في السويس، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المساجد فى مختلف أنحاء المحافظة، جاهزة يوميا لاستقبال المصلين.

وتضمن بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان المغرب فى السويس اليوم الخميس، ومن المقرر أن يكون في تمام الساعة 6:03 مساء

وقد أشار بيان هيئة المساحة المصرية، إلى أن عدد ساعات الصوم اليوم في السويس، 13 ساعة و59 دقيقة.

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بقلم حمدى عبد الله