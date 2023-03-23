موعد أذان المغرب في أول أيام رمضان بمحافظة شمال سيناء

كشفت مديرية الأوقاف بشمال سيناء عن مواعيد الصلوات الخمس، وموعد السحور والإفطار بشكل يومي، حيث يحين موعد أذان المغرب بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 5:58 دقيقة مساء، فيما يحين موعد أذان الفجر في مدينتي الشيخ زويد ورفح في تمام الساعة 6:6 دقيقة.

وأقيمت صلاة التراويح ليلة أول يوم صيام بشمال سيناء بمساجد العاصمة بشكل طبيعي، وفي القرى التي بها مساجد وزوايا أيضا.

جهزت مديرية أوقاف شمال سيناء جميع المساجد استعدادا لصلاة التراويح، والصلوات الخمس، من خلال تجهيز الفرش لبعض المساجد، وعملية الطلاء والنظافة والصيانة وتركيب شبكات المياه في المراحيض والوضوء.

جاهزية جميع المساجد بمحافظة شمال سيناء لشهر رمضان

وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان لها أن جميع مساجد العريش والشيخ زويد ورفح وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء جاهزة بشكل طبيعي لشهر رمضان وصلاة عيد الفطر المبارك.

وأضاف البيان أن الأمور طبيعية، وسوف تقام الصلوات في المساجد والزوايا بشكل عادي، مع أعلان مواعيد الخطب الدينية والدروس التي سوف تكون بعد صلاة العصر، وخلال أداء صلاة التراويح، والتي قدرت مدتها بنحو 5 دقائق فقط، في لحظات الأستراحة بين الركعات

دروس في الفقه والسيرة بمساجد شمال سيناء

أكد الشيخ محمد عزام، أمام وخطيب مسجد النصر أحد أكبر المساجد بمدينة العريش في تصريح له أن دروس الوعظ سوف تكون في الفقه لمعرفة أمور الدين، يتخللها دروس في السيرة، على أن تخصص مواعيد لعملية تحفيظ القران الكريم في بعض الأيام شاملة جميع الأعمار.