موعد أذان المغرب في دمياط بأول أيام شهر رمضان 2023

ينتظر المواطنون في دمياط، موعد أذان المغرب في دمياط بأول أيام شهر رمضان، ليجتمع شمل العائلات معًا بالإفطار في الشهر الكريم، الذي تدخر له الأسر المصرية العديد من وجبات الطعام الطيبة المرتبطة به، حيث تكثر الولائم والعزائم فيه.

ومع موعد أذان المغرب في دمياط في رمضان 2023، ينتهي صيام اليوم الأول ويفطر الصائمون، ثم يتجهون إلى المساجد لأداء صلاة العشاء والتراويح وبعد ذلك تناول السحور.

موعد أذان المغرب في دمياط أول أيام رمضان 2023

موعد أذان المغرب في دمياط يرفع في تمام الساعة 06:08 مساءً، وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2023 التي أعلنتها هيئة المساحة المصرية، بعد حساب مسقط الظل لتحديد مواقيت الصلاة.

مواقيت الصلاة بدمياط

وتشمل إمساكية رمضان 2023 المعلنة من هيئة المساحة، موعد أذان المغرب في دمياط وموعد أذان الظهر والعصر والعشاء، وكذلك موعد أذان فجر أول أيام رمضان، والشروق والإمساك والسحور.

بينما يحل موعد صلاة الفجر في دمياط عقب الإمساك، حيث ترفع الصلاة بعد الأذان الثاني بدقائق في مساجد المحافظة المختلفة.