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دولتان لن تصوما رمضان اليوم.. «الفلك الدولي»: بداية الشهر غدا

كتب:

أحمد أبوضيف
02:34 م | الخميس 23 مارس 2023
صلاة تراويح شهر رمضان 2023

صلاة تراويح شهر رمضان 2023

أكد الدكتور محمد عودة، مديرمركز الفلك الدولي، أنّ هناك عدد من الدول غير العربية، ويوجد بها نسب كبيرة من المسلمين، سيحل أول أيام شهر رمضان 2023 بها، غدا الجمعة، وهما دولتي الهند و بنجلاديش،  قائلا «اليوم أخر أيام شهر شعبان  لدى بعض الدول، وهما دولتي الهند وبنجلاديش، وسيكون أول أيام شهر رمضان 2023 بها غدا الجمعة، موضحا أنّ السبب هو ظروف رؤية الهلال، فقد كانت مستحيلة يوم الثلاثاء وكانت ممكنة في كل العالم تقريبا يوم الأربعاء، لذلك بدأ الجميع اليوم.

شهر رمضان 2023

وأضاف مدير مركز الفلك الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اليوم أول أيام شهر رمضان 2023 في جميع الدول العربية في قارتي آسيا وإفريقيا، لافتا إلى أنّ نتيجة الرؤية الشرعية، أكدت أن أمس الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، هو المتمم لشهر شعبان 2023.

عدد أيام شهر رمضان 

وفي السياق ذاته، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ عدد أيام شهر رمضان 2023، سيكون 29 يوما، وفقا للحسابات الفلكية، التي أعدها المعهد، موضحا أنّ موعد عيد الفطر المبارك سيكون يوم 21 أبريل 2023.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.