مواعید عرض الكتیبة 101 بطولة عمرو یوسف على قناة ON في رمضان 2023
كتب:
نورهان نصرالله
10:33 ص | الخميس 23 مارس 2023
عمرو يوسف وآسر ياسين على بوستر مسلسل الكتيبة 101
يواصل الجمهور البحث عن مواعید عرض الكتیبة 101 بطولة عمرو یوسف على قناة ON في رمضان 2023، حيث كشفت إدارة القناة عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض المسلسلات المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.
مسلسل الكتیبة 101 بطولة آسر یاسین
ويجمع مسلسل الكتيبة 101 في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب مجموعة كبيرة من الأبطال وضيوف الشرف، بينهم خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، ولبلبة، ووفاء عامر، إضافة إلى محمد رجب، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.
تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الكتیبة 101
التردد: 10853.
الاستقطاب: رأسي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
مسلسل الكتیبة 101 بطولة عمرو یوسف
يمثل مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف عودة له إلى سباق الدراما الرمضانية بعد فترة من الغياب، ومن المقرر أن يقدم خلال المسلسل شخصية الرائد نور صلاح العزب، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على إنستجرام في وقت سابق من الشهر الجاري.
مواعید عرض مسلسل الكتیبة 101
تبدأ مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، حيث تعرض الحلقة الأولى من المسلسل في هذا التوقيت مساء اليوم، بينما يعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى في الثالثة فجرا، والإعادة الثانية في العاشرة صباحا.
أحداث وقصة مسلسل الكتیبة 101
ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة، ليتعرفوا على أحداث وقصة المسلسل التي تدور في 20 حلقة حول بطولات الجيش المصري وتحديدا الكتيبة 101 في التصدي للجماعات التكفيرية والإرهابيين.