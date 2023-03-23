يواصل الجمهور البحث عن مواعید عرض الكتیبة 101 بطولة عمرو یوسف على قناة ON في رمضان 2023، حيث كشفت إدارة القناة عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن مواعيد عرض المسلسلات المعروضة على شاشتها خلال موسم الدراما الرمضانية 2023.

مسلسل الكتیبة 101 بطولة آسر یاسین

ويجمع مسلسل الكتيبة 101 في بطولته آسر ياسين وعمرو يوسف، بجانب مجموعة كبيرة من الأبطال وضيوف الشرف، بينهم خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، ولبلبة، ووفاء عامر، إضافة إلى محمد رجب، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الكتیبة 101

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مسلسل الكتیبة 101 بطولة عمرو یوسف

يمثل مسلسل الكتيبة بطولة عمرو يوسف عودة له إلى سباق الدراما الرمضانية بعد فترة من الغياب، ومن المقرر أن يقدم خلال المسلسل شخصية الرائد نور صلاح العزب، وفقا لما أعلنه عبر حسابه على إنستجرام في وقت سابق من الشهر الجاري.

مواعید عرض مسلسل الكتیبة 101

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 على قناة ON في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء، حيث تعرض الحلقة الأولى من المسلسل في هذا التوقيت مساء اليوم، بينما يعاد مرتين في صباح اليوم التالي، الأولى في الثالثة فجرا، والإعادة الثانية في العاشرة صباحا.

أحداث وقصة مسلسل الكتیبة 101

ينتظر الجمهور عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكتيبة، ليتعرفوا على أحداث وقصة المسلسل التي تدور في 20 حلقة حول بطولات الجيش المصري وتحديدا الكتيبة 101 في التصدي للجماعات التكفيرية والإرهابيين.