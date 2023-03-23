درجات الحرارة اليوم.. اعرف تفاصيل حالة الطقس في أول أيام رمضان

تتأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة اليوم، بقيم تتراوح من 2 حتى 3 درجات خلال ساعات النهار، فضلا عن السحب المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، التي تحجب أشعة الشمس.

ويسود أول أيام رمضان طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، ويكون الطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار وتكون الأجواء باردة على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس في أول أيام رمضان

ويتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان صادر عن الهيئة بشأن درجات الحرارة اليوم وحالة الطقس في أول أيام رمضان، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إضافة إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 26 - 16

- دمنهور 26 - 15

- وادي النطرون 27 - 14

- كفر الشيخ 26 - 15

- المنصورة 26 - 16

- الزقازيق 27 - 16

- شبين الكوم 27 - 15

- طنطا 26 - 16

- دمياط 21 - 15

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 28 - 14

- السويس 27 - 13

- العريش 23 - 15

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 29 - 07

- كاترين 20 - 09

- الطور 26 - 13

- طابا 25 - 14

- شرم الشيخ 27 - 16

- الإسكندرية 25 - 14

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 24 - 14

- السلوم 25 - 13

- سيوة 27 - 14

- رأس غارب 27 - 16

- الغردقة 26 - 14

- سفاجا 26 - 15

- مرسى علم 27 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 25 - 16

- رأس حدربة 25 - 17

- الفيوم 28 - 13

- بني سويف 29 - 12

- المنيا 30 - 10

- أسيوط 30 - 12

- سوهاج 31 - 13

- قنا 31 - 13

- الأقصر 30 - 14

- أسوان 31 - 16

- الوادي الجديد 34 - 15

- أبو سمبل 30 - 15