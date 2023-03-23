التعليم العالي: انتظام الدراسة بمختلف الكليات في أول أيام رمضان

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل خلال اليوم الأول من شهر رمضان بمختلف القطاعات وفقاً للجداول الزمنية والخريطة للعام الجامعي الجاري 2022 - 2023، مع التأكيد على تطبيق كافة الضوابط التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي منوهين إلى أن العمل بمختلف القطاعات مستمر في أول أيام شهر رمضان 2023.

لا توجد أي قرارت بتعطيل الدراسة أو تأجيلها

وأوضح الكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أنه لا توجد أي قرارت بتعطيل الدراسة او تأجيلها وانتظام العمل في أول أيام شهر رمضان 2023 بمختلف القطاعات مع التشديد على تطبيق كافة القواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات ومنها التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2023، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم في موعدها المحدد.

الجامعة البريطانية: انتظام العمل وفقا للخريطة الزمنية

من جانبه أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، انتظام العمل بمختلف القطاعات وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتا إلى أن الجامعة تنتظم اليوم في العمل وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأنه لا توجد أي قرارات التأجيل أو التعطيل للدراسة.

وأشار الدكتور معوض الخولي، إلى انتظام العمل اليوم بمختلف الكليات وفقا للخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني في أول أيام شهر رمضان.