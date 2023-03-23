8 نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان 2023 من هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية دليلا إرشاديا كاملا بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم، يتضمن مجموعة من نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان لضمان صيام صحي وآمن دون مضاعفات على مرضى القولون، يأتي ذلك في اطار الخطة الموضوعة من قبل الهيئة خلال شهر رمضان لرفع التوعوية المجتمعية بالأمراض كافة وكيفية تجنبها والوقاية منها خلال الشهر الكريم.

نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان

وقالت هيئة الدواء في الدليل الإرشادي الذي حصل «الوطن» على نسخة منها، هناك 8 نصائح لمرضى القولون العصبي في رمضان يجب اتباعها وجاءت على النحو التالي:

- تجنب تناول الطعام بكمية كبيرة على وجبة الإفطار.

- أهمية الابتعاد عن الوجبات الدسمة والتي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون لتجنب اعراض التهاب القولون.

- استبدال اللحوم المقلية باللحوم المشوية أو المسلوقة لسهولة هضمها وتأثيرها الجيد على القولون.

- الاهتمام الكبير بالخضروات والفواكه الطازجة حيث إنها تعمل على توفير الراحة للمعدة وتسهيل عملية الهضم.

- يجب الابتعاد عن حلويات رمضان بقدر الإمكان أو التقليل منها لأنها تؤثلا على صحة القولون وتعمل على التهب الجهاز الهضمي بسبب احتوائها على سعرارات حرارية عالية

- الابتعاد عن تناول الشاي والقهوة بين وجبتي الإفطار والسحور فهي من العوامل التي تساعد في التهاب القولون

- الجبن الأبيض لابد من تناوله بكميات قليلة ويجب أن يكون قليل الملح لتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام

- الاهتمام ببمارسة الرياضة فهي من العوامل التي تساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام ومنه القولون العصبي

أعراض الإصابة بالقولون العصبي

وحددت هيئة الدواء المصرية أعراض الإصابة بالقولون العصبي:

- ألم أسفل منطقة البطن

- خفقان القلب

- قرقرة في المعدة

- ضيق التنفس

- الإسهال المتكرر

- الإمساك أحيانا وتغير عادة المعدة