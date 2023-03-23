قنصل مصر في شيكاغو يلتقي السكرتير العام الجديد لولاية إلينوي

نظمً السفير الدكتور سامح أبوالعينين، قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الامريكي، أمس، غداء عمل بدار سكن مصر، على شرف السكرتير العام الجديد المنتخب لولايه إلينوي، أليكسي جونيولياس.

حضر اللقاء رؤساء وأركان الجاليات المصرية والعربية والإسلامية في شيكاجو، وكبار رجال الأعمال المصريين الأمريكيين في الولاية، وروساء الغرف التجارية العربية والشركات من 3 دول بما فيها مصر، لديها استثمارات كبيره في مصر.

واستعرض الدكتور سامح أبوالعينين، ما تحقق من إنجازات اقتصادية كبيرة في مصر خلال السنوات الأخيرة، خاصه الطفرة الهائلة في البنيه التحتية، وشبكات الاتصالات والمواصلات والكباري والطرق الضرورية للتنمية المستدامة، إضافة إلى تدفق السياحة مجددا لحضارة مصر الفريدة فضلا عن توفير الدوله للمناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية.

وأعرب سكرتير عام ولاية إلينوي، عن تقديره الكبير لمصر ولدورها الإقليمي والدولي وانبهاره بالحضارة المصرية الفرعونية القديمة، وبالأهرامات والمعابد الأثرية، مشيرا إلى تطلعه وأسرته لزياره مصر قبل نهاية العام الجاري.

وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي بين ولاية إلينوي ومصر، وإمكانية جذب استثمارات الجالية المصرية الأمريكية لمشروعات تنموية كبرى، بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية والمؤسسات التجارية الأمريكية من شيكاجو الناشطة بالفعل في مشروعات تطوير قلب القاهرة التاريخي والسياحي ومجمع التحرير.

وفي ختام الاجتماع، أعرب سكرتير عام ولاية إلينوي، عن إعجابه بما لمسه خلال الاجتماع من الدور الإيجابي للجالية المصرية والعربية في ولايات وسط الغرب الأمريكي، ومساهمتها في بناء مختلف أوجه التنميه والتطور في المجتمع الأمريكي، وتطلعه وحكومة ولاية إلينوي لمزيد من التواصل والتعاون والتنسيق مع الجاليات الناجحة.