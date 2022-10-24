البابا تواضروس يستقبل قنصل مصر الجديد في مونتريال

كشف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم، عن استقبال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، السفير محمد فخري، قنصل مصر الجديد في مونتريال، بكندا وذلك قبل سفره لتسلم مهام منصبه.

حوار حول أنشطة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر

وأوضح المتحدث باسم الكنيسة أن الحوار بين البابا وفخري دار حول عمل وأنشطة الكنائس القبطية الأرثوذكسية في بلاد المهجر، وأن البابا أعرب عن أمنياته للسفير بالتوفيق في مسؤوليته الجديدة.

البابا يبدأ زيارة رعوية للإمارات

وجاء هذا اللقاء قبل سفر البابا تواضروس الثاني خلال زيارة رعوية إلي دولة الإمارات، حيث يتفقد فيها عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن تبدأ الزيارة من يوم 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم 30 من الشهر نفسه.

وفي سياق متصل، اجتمع بطريرك الإسكندرية مع بطاركة الكنيسة الإرثوذكسية للشرق الأوسط وقد تناول اللقاء مناقشة القضايا المشتركة بين الكنائس والعلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية والكنائس الأخرى.

هذا وقد أعرب البطاركة عن حزنهم للاحداث اتي تمت بدير السلطان كما اكدوا مساندتهم للكنيسة القبطية لاحقيتها للدير.

ذكر البيان الصادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه تمت كذلك مناقشة موضوعات أنشطة العائلة الأرثوذكسية في مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي.

وأشاد البيان باستضافة مصر لمؤتمر المناخ 27 COP الذي سينعقد في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ.