7 نصائح لصيام مريض السكر في مضان 2023.. منها تجنب المخللات

قدّمت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من النصائح لصيام مريض السكري في رمضان 2023، داخل دليل إرشادي كامل، تضمّن نصائح لصيام مريض السكري في رمضان، والأعراض المحتملة أن تظهر حال صيامه، وما يجب الابتعاد عنه خلال وجبتي الإفطار والسحور، وذلك ضمن خطة هيئة الدواء لرفع التوعية المجتمعية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

نصائح لصيام مريض السكر في مضان 2023

وحددت هيئة الدواء 7 نصائح لصيام مريض السكر في رمضان 2023، كما يلي.

- تقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم.

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.

- تجنب الأغذية الدسمة، والغنية بالدهون، والمقالي.

- شرب كمية كافية من المياه.

- الابتعاد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.

- استبدال العصائر بالفواكه.

- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلا من الأبيض.

أعراض ارتفاع سكر الدم

واستعرضت هيئة الدواء أعراض ارتفاع سكر الدم وتشمل «الصداع - التعب الشديد - كثرة التبول - العطش - رائحة النفس - عدم وضوح الرؤية».

أعراض انخفاض سكر الدم

وحددت هيئة الدواء اعراض انخفاض سكر الدم، وهي «القلق والتوتر - زيادة ضربات القلب - العرق الغزير - الارهاق - ارتعاش الشفاه - الدوخة».

الإفطار فورا في هذه الحالة

وطالبت هيئة الدواء المصرية، مرضى السكري حال ظهور أعراض ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر، بالإفطار فورا، وعلى مرضى السكر قبل اتخاذ قرار الصيام لابد من استشارة الطبيب وإجراء فحوصات طبية كاملة لمعرفة الجرعات التي يجب الحصول عليها من الأدوية، والممنوعات، تفاديا لأي طوارئ أو مضاعفات.