9 نصائح من هيئة الدواء لمرضى السكر عند السحور.. أبرزها تجنب المخللات

وجهت هيئة الدواء المصرية عدة نصائح لمرضى السكر خلال شهر رمضان المبارك، مناشدة مرضى السكر بضرورة استشارة الطبيب المختص قبل شهر رمضان، للتأكد من قدرة المريض على الصيام، ناصحة مرضى السكر خلال فترة السحور بما يلي:

هيئة الدواء لمرضى السكر عند السحور

- تأخير فترة السحور قدر الإمكان.

- ركز على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الحبوب الكاملة.

- ركز على البقوليات كالحمص والفول، حيث أنها عالية بالبروتين.

- تناول الدهون المفيدة كزيت الزيتون.

- امتنع عن الدهون المضرة كالمقليات.

- تناول مصادر البروتين الجيدة والمتنوعة وقليلة الدهون، مثل: «الجبن قليل الدسم» وبكميات سليمة، حيث أن البروتين يزيد فترة الاحساس بالشبع خلال النهار.

- تجنب المشروبات المدرة للبول، والتي تحوي الكافيين.

- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.

- اشرب كميات كافية من الماء.

مريض السكر يحتاج لعمل تحليل بشكل منتظم

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن مريض السكر قد يحتاج لعمل تحليل سكر بشكل منتظم، من أجل تعديل الجرعة حسب يوم الطبيب، وشرب كمية كافية من الماء وحتى السحور.

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أن أعراض ارتفاع سكر الدم ما يلي:

- الصداع.

- التعب الشديد.

- كثرة التبول.

- رائحة النفس كالفواكه.

- عدم وضوح الرؤية.