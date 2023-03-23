«تعليم الجيزة» تعلن موعد عقد امتحان نهاية العام لمادة التربية العسكرية

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، عقد امتحان نهاية العام الدراسي 2023 في مادة التربية العسكرية «دور ثان لمن لم يحضر الدور الأول» لطلبة المدارس الثانوية العسكرية الصف الثالث الثانوي.

عقد امتحانات مادة التربية العسكرية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان، أنّه يتم عقد امتحان نهاية العام الدراسي 2023 في مادة التربية العسكرية، يوم الأحد 9 أبريل 2023 من الساعة 9 حتى الساعة 10 صباحا، ويتم التنبيه بعدم التخلف عن موعد الامتحان.