«تعليم الجيزة» تكرم الأمهات المثاليات على مستوى الإدارات

كرّم أشرف سَلُّومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسُمَيَّة الخَطيب وكيل المديرية، وبحضور بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء، والدكتورة ماجدة مصطفى موجه عام التربية الاجتماعية، الأمهات المثاليات بالإدارات التعليمية.

الأمهات المثاليات المكرمات بالإدارات التعليمية

وجاءت أسماء الأمهات المثاليات كالتالي:

- آمال عبد العال إدارة جنوب الجيزة التعليمية.

- وفاء عبد الستار إدارة بولاق الدكرور التعليمية.

- نجلاء محمود عيسى إدارة العجوزة التعليمية.

- عزة سيد محمد إدارة الهرم التعليمية.

- أمينة حسانين إدارة الوراق التعليمية.

- إيمان مصطفى إدارة الدقي التعليمية.

- زينب حمدي إدارة 6 أكتوبر التعليمية.

- هنا إمام إدارة النمرس التعليمية.

- إحسان محمد إدارة البدرشين التعليمية.

- مها محمود إدارة شمال الجيزة التعليمية.

- نادية يوسف إدارة الواحات التعليمية.

- سيدة عبد الحميد إدارة العياط التعليمية.

- منال أحمد الجمال إدارة العمرانية التعليمية.

- ناهد محمد جابر إدارة الشيخ زايد التعليمية.

- محاسن عبد العزيز إدارة منشأة القناطر التعليمية.

- مرفت عطية إدارة كرداسة التعليمية.

- أمال ثابت محمد إدارة الصف التعليمية.

- كوثر عبد العظيم إدارة الحوامدية التعليمية.

- أمال محمد إدارة أطفيح التعليمية.

- نجوى يوسف إدارة أوسيم التعليمية.

بناء القيم والأخلاق الحميدة

وقال أشرف سلومة، إن كان هناك من يستحق التكريم فهي الأم التي ضحت من أجل أبنائها وساهمت بكل معاني الحب والعطف والعطاء لبناء القيم والأخلاق الحميدة، فكل التقدير إلى من حملت الأمانة وأدتها على أكمل وجه بتشريف.

وهنأ وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، الأمهات المثاليات، متمنيا لهن دوام التوفيق والسداد.