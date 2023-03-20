تعليم الجيزة: قوافِل لمُتابعة الدراسة في الواحات البحرية التعليمية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه توجه صباح يوم الأحد 19 مارس قافلة تعليميّة إلى إدارة الواحات التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل «ابتدائي – إعدادي – ثانوي»، وذلک لمتابعة سَيرِ العمليّة التعليميّة كان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي.

متابعة سير العملية التعليمية

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، حيث تم توجيههم إلي مقرالإدارة وحضور فاعليات تدريب المعلم المساعد بقاعةالتدريب بالإدارة ثم التوجة إلي زيارةمدرسةالباويطي الإعدادية ومدرسة القصر الإعدادية، ومتابعة سير العملية التعليمية ثم التوجه إلي مدرسةالباويطي الثانوية وتم تفقد فصول المراحل الثلاثةبالمدرسةومعمل العلوم.

إزالة السلبيّات ومعالجتها

وأشادت بمتحف العلوم من حيث محتوياته ومدي التنسيق الذي يخدم العمليةالتعليمية وتفقد معرض الأنشطة بالمدرسة ثم بعد ذلك تم التوجه إلى مدرسة الحارة الابتدائية وتفقد أيضا الفصول والمراحل المختلفة، كما كرّمت وكيل الإدارة مصطفي أحمدمحمد موجه شامل لبلوغه السن القانوني للمعاش متمنين له دوام التوفيق والسداد.

وأصدرت وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.