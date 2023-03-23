مواعيد صعود جبل موسى بسانت كاترين في شهر رمضان

الرحلات الجبلية إلى قمة جبل موسى بسانت كاترين في شهر رمضان لها طبيعة خاصة بين العاملين في مجال الدليل البدوي أو ركوب الجمال، فهناك رحلات إلى جبل موسى يوميا لمشاهدة شروق وغروب الشمس من ارتفاع 2250 متر فوق مستوى سطح البحر.

اللواء طارق عابد رئيس مدينة سانت كاترين أكد لـ«الوطن» أن العمل في شهر رمضان في رحلات الصعود إلى قمة جبل موسى مستمرة وفي مواعيدها المحددة، ولم يحدث تغيير في مواعيد الرحلات إلى جبل موسى في شهر رمضان المبارك.

الشروق والغروب

رمضان محمود الجبالي دليل بدوي من سانت كاترين قال الرحلات الي قمة جبل موسى تنقسم إلى قسمين الأول لمشاهدة غروب الشمس من فوق القمة وتبدأ هذه الرحلة في الواحدة ظهرا خلف دير سانت كاترين.

أضاف أن الرحلة الثانية هي رحلة مشاهدة لحظات شروق الشمس وتبدأ في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، موضحاً أن المواعيد ثابتة طوال العام بالتنسيق مع قطاع محميات جنوب سيناء والأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى أن مواعيد عمل دير سانت كاترين ثابتة حيث يعمل في التاسعة الا الربع صباحا حتي الساعة 11 صباحا.

الإفطار والسحور

أكد رمضان أن الدليل البدوي اعتاد على قضاء شهر رمضان فوق الجبل حيث يصطحب معه خلال الرحلة زاد وزوادة عبارة عن أطعمة خفيفة ومشروبات من أجل الإفطار عليها خلال رحلة غروب الشمس.

وقال إن الأطعمة عبارة عن بطاطس، جبن، زيت زيتون وزعتر وفول إلى جانب الفراشيح والشاي وهي من أفضل الأوقات بالنسبة للدليل أن يفطر فوق جبل موسى مع رفقاء يقيمون في المنطقة.