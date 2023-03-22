طابا أول مدينة تصوم وتفطر في جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء تتميز بمساحتها الشاسعة، لذا فإن مواقيت الصلاة تختلف من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مدن جنوب سيناء تقع على خطوط طول مختلفة، لذا فإن مواقيت الصلاة تختلف من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي، موضحا أن مدن خليج العقبة تؤذن فيها الصلوات قبل مدن خليج السويس، فهي تصوم وتفطر أولا.

طابا أول مدينة في جنوب سيناء

قال محافظ جنوب سيناء، إن مدينة طابا تقع على رأس خليج العقبة، وهي أول مدينة على الخليج وعلى مستوى المحافظة، ومستوى مصر، يؤذن فيها صلاة الفجر حيث يرفع الأذان في تمام الساعة 4.16 دقيقة.

أضاف أن طابا مثل حلايب في الصيام، لكن أذان المغرب يؤذن في طابا الساعة 5.53 مساء، أما في حلايب يؤذن المغرب الساعة 5.45، مدينة شرم الشيخ تسبق مدن خليج السويس بنحو 5 دقائق تقريبا مثل الطور، لأن خطوط الطول مختلفة.

أكواد المدن

قال السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، إنه جرى تركيب ساعات داخل كل مسجد مزود بها كود هو الذي يحدد مواقيت الصلاة في المدينة، لأن محافظة جنوب سيناء تزيد مساحتها عن 30 ألف كيلومتر مربع.

وقال إن الأكواد مرتبكة بنظام GPS، هو الذي يحدد موقع المدينة وخط الطول، وبالتالي مواقيت الصلاة، وكل مدينة في جنوب سيناء تختلف عن الأخرى بالنسبة لمواقيت الصلاة، ما جعل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يوجه بوجود ساعات مكودة داخل مساجد جنوب سيناء.