سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم.. الأبيض بـ90 جنيها

سجل سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، تراجعاً جيدا للغاية لليوم الثاني علي التوالي، وذلك مع أول يوم في شهر رمضان المبارك، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي أجريت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في شتي ربوع محافظات مصر، كما شهدت كرتونة البيض الأحمر حركة بيع وتداول على نطاق واسع، اليوم الخميس.

تراجع سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم

وأكد الدكتور يحيى زكريا، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشعبة وعلوم الدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، سجلت تراجعا ممتازا يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، وذلك مع أول يوم لشهر الخيرات والبركات ليتراجع البيض الأبيض والأحمر.

- سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 90 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كرتونة.

- كما سجل سعر كرتونة البيض الأحمر، 101 جنيهًا، وسط تراجع بلغ 3 جنيهات لكل كرتونة.

- استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 116 جنيها.

سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم الخميس

وأوضح زكريا، أن سعر كرتونة البيض في المحافظات اليوم، متوفرة بكميات كبيرة للغاية، وسط وفرة في المعروض من البيض الداجن مع أول يوم من أيام شهر رمضان المعظم، لأفتاً أن سعر كرتونة البيض الأبيض تراجعت بواقع 9جنيهات علي مدار يومين متتالتين.