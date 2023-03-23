يتساءل مواطنو الأقصر عن موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 لإقامة الصلاة والإفطار في أول أيام الشهر الكريم .

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، في بيان لها موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يحل علينا في تمام الساعة السادسة و6 دقائق.

واستعدت مديرية أوقاف الأقصر للشهر الكريم، عن طريق تطهير وتنظيف المساجد والتأكيد علي تواجد الأئمة والعمال في الصلوات.

وأوضح الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أن كافة المساجد مستعدة لأداء كل الفروض وصلاة القيام على مستوى كافة المساجد في جميع المراكز والقرى والمدن، وتم التأكيد على ضرورة صيانة المساجد قبل شهر رمضان والتشديد على الاهتمام بالنظافة الدورية.

عدد ساعات الصوم

وأكدت هيئة المساحة المصرية، أن عدد ساعات الصوم في محافظة الأقصر تبلغ 13 ساعة و36 دقيقة من وقت أذان الفجر وحتى موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب التي تكون في تمام الساعة السادسة و6 دقيقة.