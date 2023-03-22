5 مدن بقائمة الأكثر دفئا اليوم بينها الأقصر وأسوان.. «عودة الطقس الحار»

عادت اليوم الأربعاء درجات الحرارة لارتفاع مرة أخرى، لتسجل 5 مدن مصرية درجات حرارة الأكثر دفئًا في مصر، بدرجات حرارة عظمى تتراوح بين 28 و29، درجة مئوية في طقس شديد الحرارة، ومشمس نهارا، بينما تسجل درجات الحرارة الصغرى ما بين 12 حتى 16 درجة مئوية، في طقس مائل للبرودة.

عقب أن سادت موجة باردة لعدة أيام، ليعود الطقس الحار على معظم الأنحاء، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المدن الأكثر دفئا

وتنشر «الوطن» قائمة بالمدن الأكثر دفئا اليوم الأربعاء والظواهر الجوية المتوقعة بها ودرجات الحرارة العظمى والصغرى :

أسوان 29 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

قنا 28 درجة مئوية للعظمى، و14 درجة مئوية للصغرى.

الأقصر 28 درجة مئوية للعظمى، و16 درجة مئوية للصغرى.

المنيا 28 درجة مئوية للعظمى، و11 درجة مئوية للصغرى.

شلاتين 28 درجة مئوية للعظمى، و17 درجة مئوية للصغرى.

الظواهر الجوية بطقس اليوم

تشهد المدن الأكثر دفئا بطقس اليوم أسوان والأقصر وقنا وشلاتين والمنيا عددا من الظواهر الجوية تصاحب الطقس الدافئ بينها سطوع الشمس، وهبوب رياح مثيرة للأتربة والرمال، على فترات متقطعة من النهار مع عدم وجود فرص لسقوط الأمطار.