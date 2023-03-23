يحمل المسلمون مشاعر مختلطة ما بين الفرحة والبهجة والانتظار والتأهب لإفطار أول أيام رمضان ذلك، ليبدأ أول أيام الشهر الكريم بطقوسه الفريدة والكثير من الروحانيات، في شتي البقاع، من بينهم مدينة الأقصر التي يسعى قاطنوها لمعرفة موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 أول أيام رمضان.

فمعرفة موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 يترتب علىها تحديد موعد الإفطار، وموعد صلاة المغرب فضلا عن موعد تبادل الزيارات بالسهرات الرمضانية، وتجهيز وجبات الإفطار التي عادة ماتكون عزومات بأول ايام الشهر الكريم.

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 تضمة إمساكية شهر رمضان 2023 التي أصدرتها هيئة المساحة المصرية لبيان مواقيت الصلاة ومواعيد رفع الأذان بكل محافظة لإختلاف التوقيتات بين المحافظات وفقا لخطوط الطول ودوائر العرض.

موعد صلاة المغرب

ويحين موعد أذان المغرب في الأقصر اليوم الخميس 23-3-2023 أول أيام شهر رمضان 2023 في تمام الساعة 6:2 مساء بينما يحين موعد صلاة المغرب لأول أيام رمضان بعد دقائق معدودة لا تتجاوز الـ10 دقائق من موعد أذان المغرب أول أيام رمضان.

موعد الإفطار أول أيام رمضان

بينما يحين وقت إفطار أول أيام رمضان عقب اذان المغرب مباشرة، وعادة ما يتم الإفطار على تمر أو ماء وفقا لنهج السنة النبوية، بينما يتم تناول الطعام كاملا عقب صلاة المغرب.