تتجه أنظار المواطنين في مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، في أول أيام شهر رمضان إلى مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 23-3-2023، وفق إمساكية شهر رمضان المبارك، حرصاً منهم على معرفة مواقيت الصلاة وموعد الافطار والسحور

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 23-3-2023

تأتي مواقيت الصلاة في الغربية اليوم الخميس 23-3-2023، وفقاً إلى إمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي.

الفجر: 04:29 صباحا

الشروق: 5:75 صباحا

الظهر: 12:03 مساء

العصر: 3:31 مساء

المغرب: 609 مساء

العشاء 7:27 مساء

مواقيت الصلاة في الغربية اليوم

وجاءت مواعيد صلاة المغرب والفجر في الغربية أول أيام شهر رمضان المبارك الخميس 23-3-2023، وفقاً إلى إمساكية الهيئة المصرية العامة للمساحة، ويكون عدد ساعات الصيام 14 ساعة.

أذان الفجر الساعة 04:29 صباحا

أذان المغرب الساعة 06:09 مساء.

وتشهد مساجد محافظة الغربية، توافد المئات عليها من المواطنين، وخاصة المساجد الكبرى وعلى رأسها مسجد السيد البدوى بطنطا، من أجل أداء الصلوات وحضور الدروس الدينية التي تنظمها مديرية الأوقاف عقب صلاة العصر، ضمن استعدادات المديرية إلى شهر رمضان الكريم.