مع قدوم أول يوم من شهر رمضان المبارك، تتواصل الاستعداد لشهر البركات، حيث تداول إمساكية شهر رمضان 2023 في كفر الشيخ، مواعيد الصلاة والإفطار والسحور، في أيام الشهر الكريم، وفق ما ذكرته الهيئة العامة المصرية للمساحة.

إمساكية شهر رمضان 2023 في كفر الشيخ

وفي السطور التالية رصدا لـ إمساكية شهر رمضان 2023 في كفر الشيخ، ومواعيد الصلاة والإفطار والسحور، وفقا للحسابات الفلكية للهيئة العامة المصرية للمساحة مع أول موعد بداية شهر رمضان.

- الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقيقة، صلاة المغرب 6:17، العشاء 7:35، السحور 2:18، إمساك، الفجر 4:38، الشروق 6:5، الظهر 12:6، العصر 3:38.

- الجمعة 24 مارس الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و10 دقيقة، صلاة المغرب 6:18، العشاء 7:36، السحور 2:19، إمساك، الفجر4:39، الشروق 6:6، الظهر 12:6، العصر 3:39.

- السبت 25 مارس الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و11 دقيقة، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:37، السحور 2:20، إمساك، الفجر 4:40، الشروق 6:7، الظهر 12:6، العصر 3:40.

- الأحد 26 مارس الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و12 دقيقة، صلاة المغرب 6:20، العشاء 7:38، السحور 2:21، إمساك، الفجر 4:41، الشروق 6:7، الظهر 12:6، العصر 3:41.

- الإثنين 27 مارس الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة، صلاة المغرب 6:21، العشاء 7:39، السحور 2:22، إمساك، الفجر 4:42، الشروق 6:8، الظهر 12:6، العصر 3:42.

- الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، صلاة المغرب 6:22، العشاء 7:40، السحور 2:23، إمساك، الفجر 4:43، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:43.

- الأربعاء 29 مارس الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و15 دقيقة، صلاة المغرب 6:23، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

- الخميس 30 مارس 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:24، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

الجمعة 31 مارس 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و16 دقيقة، صلاة المغرب 6:25، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

السبت 1 أبريل 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و17 دقيقة، صلاة المغرب 6:26، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الأحد 2 أبريل 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و18 دقيقة، صلاة المغرب 6:27، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الإثنين 3 أبريل 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و19 دقيقة، صلاة المغرب 6:28، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:4، العصر 3:44.

الثلاثاء 4 أبريل 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و20 دقيقة، صلاة المغرب 6:29، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:44، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:44.

الأربعاء 5 أبريل 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و21 دقيقة، صلاة المغرب 6:30، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الخميس 6 أبريل 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و22 دقيقة، صلاة المغرب 6:31، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

مواعيد الصلاة والإفطار والسحور

الجمعة 7 أبريل 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و23 دقيقة، صلاة المغرب 6:32، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

السبت 8 أبريل 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و24 دقيقة، صلاة المغرب 6:33، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الأحد 9 أبريل 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:45.

الإثنين 10 أبريل 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:41، السحور 2:24، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الثلاثاء 11 أبريل 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:42، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأربعاء 12 أبريل 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:43، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:8، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الخميس 13 أبريل 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الجمعة 14 أبريل 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:44، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

السبت 15 أبريل 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأحد 16 أبريل 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الإثنين 17 أبريل 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و26 دقيقة، صلاة المغرب 6:34، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الثلاثاء 18 أبريل 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و27 دقيقة، صلاة المغرب 6:35، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، العصر 3:46.

الأربعاء 19 أبريل 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، والعصر 3:46.

الخميس 20 أبريل 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و29 دقيقة، صلاة المغرب 6:36، العشاء 7:45، السحور 2:25، إمساك، الفجر 4:45، الشروق 6:9، الظهر 12:5، والعصر 3:46.