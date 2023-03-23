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موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023

كتب:

أحمد عادل موسى
12:02 م | الخميس 23 مارس 2023
موعد اذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023

موعد اذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023

كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم الخميس 23-3-2023، إذ إنّ اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك في المغرب، بناء على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم 23-3-2023

ونشرت الحكومة المغربية بيان بمواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في المغرب اليوم، حيث تبدأ صلاة الفجر 4:53 صباحا والشروق 6:29 صباحا وصلاة الظهر 12:42 مساء، وصلاة العصر 4:06 مساء وصلاة المغرب 6:47 مساء، وصلاة العشاء 8:06 مساء.

موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم

وأضافت الحكومة أنّ موعد صلاة المغرب في المغرب اليوم سيختلف عن موعد الصلاة في نهاية الشهر الجاري، حيث سيزيد إلى أن يصبح صلاة المغرب الساعة 6:53 مساء.

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