كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، إذ أن اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، تقام صلاة الفجر الساعة 5:16 صباحا والشروق 6:32 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023 ستختلف يوميا، إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:16 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:05.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وموعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:43 مساءا ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:11 مساءا ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساءا.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:54 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:59 مساءا.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وبحسب بيان من الأردن، أن عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 13 ساعة و40 دقيقة.