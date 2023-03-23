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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس

كتب:

أحمد عادل موسى
12:00 ص | الخميس 23 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الأردن اليوم الخميس

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الأردن اليوم الخميس

كشفت دار الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، إذ أن اليوم هو أول يوم لشهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، تقام صلاة الفجر الساعة 5:16  صباحا والشروق 6:32 صباحاً وصلاة الظهر 12:43 مساء، وصلاة العصر4:11 مساء، وصلاة المغرب 6:54 مساء، وصلاة العشاء 8:10 مساء.

موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وذكرت أن مواقيت الصلاة في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023 ستختلف يوميا، إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، سيبدأ في الساعة 5:16 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، حيث سيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 5:05.

موعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وموعد أذان الظهر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ في الساعة 12:43 مساءا ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتى نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:40.

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان العصر في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند الساعة 4:11 مساءا ليزيد تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري، إلى الساعة 4:12 مساءا.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، ليبدأ عند 6:54 ويفطر فيها الصائمين وسيزيد حتي نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:59 مساءا.

عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023

وبحسب بيان من الأردن، أن عدد ساعات الصيام في الأردن اليوم الخميس 23-3-2023، لتكون 13 ساعة و40 دقيقة.

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