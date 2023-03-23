أداء الفروض الخمس في مواقيتها من الأشياء التي يحرص عليها الصائمون في شهر رمضان الكريم، تقربا إلى الله وحبا فيه وحرصا على أداء الطاعات، ومع أول أيام شهر رمضان، نعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

فجر 33: 4

ظهر 12:7

عصر 3:35

المغرب 6:13

العشاء 7:43

موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

ويبدأ موعد أذان الفجر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 4:33 فجرا، ومعه بداية صوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

ويعد موعد أذان الظهر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في الساعة 12:07 بحسب اول أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

ويلي ذلك موعد أذان العصر في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يكون مع الساعة 3:35 عصرا.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

ومع موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 الذي يأتي في التوقيت 6:13 مساءا، يكون موعد الفطار.

عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 في أول أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة على أن تزيد بمرور الأيام.