كشفت وكالة أنباء الإمارات، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس؛ إذ أن اليوم هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023، جاءت كالتالي: صلاة الفجر 5:04 صباحا، والشروق 6:20 صباحا، والظهر 12:30 مساء، والعصر3:57 مساء، والمغرب 6:32، والعشاء 8:02 مساء.

وذكرت الوكالة أن مواقيت الصلاة في الإمارات، ستختلف يوميا إما أن تقل أو تزداد دقيقة أو دقيقتين، كمثال موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الخميس، سيكون الساعة 5:04 صباحا، ومن الممكن أن يقل يوميا بنسبة دقيقة إلى دقيقتين، وسيصل في نهاية شهر مارس إلى الساعة 4:55.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023

وموعد اذان الظهر في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023، سيكون الساعة 12:30 مساء، ليقل تدريجيا بنسبة قليلة حتي نهاية شهر مارس إلى الساعة 12:28.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الخميس

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الخميس 23-3-2023، سيكون الساعة 3:57 مساءً، ليقل تدريجيا حتى نهاية شهر مارس الجاري إلى الساعة 3:56 مساء.

موعد أذان المغرب في الأردن اليوم الخميس

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الخميس، سيكون عند الساعة 6:32 مساء، وسيزيد حتى نهاية الشهر الجاري إلى الساعة 6:35 مساء.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الإماراتية، فإن عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الخميس، 14 ساعة و41 دقيقة.