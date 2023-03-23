محافظة القليوبية توقع بروتوكول إنشاء مول تجاري بمساحة 2326 مترا ببنها

وقع ‏اللواء خالد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ‏للشركة العامة لتجارة الجملة ومحمد عبد الحميد رئيس مدينة بنها بروتوكول ‏تعاون لإنشاء مبنى تجاري إداري لخدمة أهالي ‏بنها بمنطقة شارع فريد ندا مكان مجمعات الأهرام القديمة التي تم هدمها منذ سنوات

أوضح بيان محافظة القليوبية أن المبنى سيقام على مساحة 2326 مترا حيث يتم تكليف شركة متخصصة في إدارة وتشغيل المبني لاستغلاله افضل استغلال ممكن بما يحقق الهدف من إنشائه لكافة الأطراف.

بروتوكول القليوبية والتموين

جاء البروتوكول بحضورالدكتورعلي المصيلحي وزيرالتموين ‏والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان حافظ القليوبية ويشمل البروتوكول ‏الموقع أن يكون المبنى مطابقا للمواصفات والمقاييس لإنشاء مراكز تجارية ويصل ارتفاعه إلى 36 مترا لتقديم كافة الخدمات ‏للمواطنين بمدينة بنها ويقع في منطقة فريد ندا حيث من المقرر استغلال الموقع قطعة ارض فضاء على مساحة 2326.50م2 لاقامة مول تجاري عليها

مراكز تجارية في فريد ندا ببنها

وقال اللواء خالد عبد الله الرئيس ‏التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة إن تصميم ‏المبنى سيسمح بتقديم كافة الخدمات التجارية بالمنطقة ومده بكافة الوسائل التكنولوجية الهامة التي تساهم ‏في قضاء احتياجات المواطن بسهولة ويسر. ‏