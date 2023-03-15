جامعة بنها توقع بروتوكول تعاون مع الهلال الأحمر في القليوبية

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والمهندس عبد الحميد رخا، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر، بروتوكول تعاون في المجالات الطبية والبحثية والثقافية والتدريبية والتطويرية والإغاثة والكوارث.

أبرز الحضور في توقيع البروتوكول

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نصيف حفناوي، عضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، وخالد عبد العليم، وكيل وزارة التضامن، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر، وسعيد نجيب، كبير مخرجين بالتلفزيون المصري، عضو مجلس إدارة الهلال الأحمر.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها حريصة على عمل شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من واقع الدور المجتمعي الذي تنفذه الجامعة لخدمة المجتمع، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف الى تدريب الطلاب وتأهيلهم للمشاركة المجتمعية، والمشاركة في قوافل الهلال الأحمر بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا.

فرق عمل مشتركة بين جامعة بنها والهلال الأحمر

وأضاف رئيس الجامعة، أنه جرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجامعة والهلال الأحمر لإدارة الأزمات، وتبادل الخبرات بين الطرفين، لإيجاد حلول لمشكلات المجتمع الواقعة وتطبيقها من خلال تبني مجموعة من الأفكار العملية والعملية، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس من جامعة بنها في مختلف التخصصات، التي تخدم أوجه التعاون وتعود بالنفع على مواطنى محافظة القليوبية، بالإضافة إلى نشر أهداف الهلال الأحمر، ومبادئه الإنسانية القائمة على العمل التطوعي.

من جانبه، أكد المهندس عبد الحميد رخا، أن هذا البروتوكول يعتبر خطوة رائدة نحو العمل التطوعي والخيري، مشيدا بالتعاون مع جامعة بنها ككيان علمي يمتلك العديد من الخبرات في مختلف التخصصات، وبين جمعية الهلال الأحمر والاتحاد الإقليمي، باعتبارهما رمزا للعمل التطوعى لخدمة أبناء محافظة القليوبية.