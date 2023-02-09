بروتوكول تعاون بين القليوبية و«الري» لتطوير القناطر لتنمية السياحة

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماعا لمناقشة عمل بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القليوبية ووزارة الري، لتطوير عدد من المناطق بمدن القناطر الخيرية وشبرا الخيمة وقليوب وبنها.

بحضور المهندس خالد وصيف مساعد وزير الري للشركات والاستثمار والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية والمهندس بلال عبد القادر مدير عام الري بالقليوبية والمهندس أشرف درويش مدير الري بالقناطر الخيرية.

تطوير قرية مرجانة بالقناطر

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات ومن أهمها تطوير قرية مرجانة والتي تقع على مساحة 5 أفدنة و21 قيراطا وتحويلها إلى مركز للجذب السياحي، وكذا تطوير أرض الكامب بجوار كوبري محمد علي والتي تقع على مساحة 7000متر على فرع دمياط ليتم استغلال تلك المنطقة لعمل مشروعات استثمارية لخدمة المحافظة و أبنائها، وأيضا تطوير بعض المناطق الأخرى بمدينة القناطر الخيرية، ومن بينها إنشاء كوبري موازي لكباري المنشآت المائية الموجودة حاليا و المنشأة منذ عام 1935.

في إطار خطة تطوير مدينة القناطر وتنميتها ووضعها على خريطة السياحة الداخلية وإعادتها إلى سابق عهدها كوجه مشرق للسياحة المصرية والتي ترتقي إلى مستوى العالمية ، كما يتم دراسة إمكانية استغلال مساحة 3000 متر عند ميدان العاشر بقليوب تابعة لهندسة ري قليوب للمنفعة العامة بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الري.

مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية

كما أشار محافظ القليوبية خلال الاجتماع أنه تم عمل مشروع التطوير الحضري للترعة البولاقية والمنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال مشروع البنية التحتية بالمشاركة بتمويل من الإتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، بتكلفة إجمالية 35 مليون جنيه، وسيتم العمل على استغلال تلك المساحة المجاورة والتي تبلغ حوالي 250 متر تقريبا الاستغلال الأمثل من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين المحافظة وزارة الري لعمل محلات وأكشاك متنوعة للشباب.

كما ناقش المحافظ عمل بروتوكول مشترك بين المحافظة ووزارة النقل ووزارة الري لاستغلال الممشى الذي تم تطويره على الرياح التوفيقي مابين سور المصنع الحربي والرياح التوفيقي بعزبة البرنس بمدينة بنها من خلال إنشاء مشروعات لدعم الشباب من أبناء القليوبية .