سابقة تاريخية نادرة.. «هلال رمضان» يوحد العرب في بدء الصيام وليلة القدر

لم يشهد العالم العربي والإسلامي توافقا وتوحدا في ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، مثلما حدث هذا العام، إذ أعلنت جميع الدول العربية وعدد من الدول الإسلامية بدء شهر رمضان الكريم اليوم الخميس، في ظاهرة لافتة ومغايرة لما شهدته مطالع الأهلة خلال عشرات إن لم تكن مئات السنين الماضية، من تضارب في ثبوت الرؤية، أدت في بعض الأحيان إلى انقسام الدول بل وسكان البلد الواح،د وحتى أفراد الأسرة الواحدة أحيانا في بدء الصيام ونهايته.

رؤية هلال رمضان 2023 في الدول العربية

وأعلنت الدول العربية جميعها، بدء أول أيام شهر رمضان 2023 اليوم الخميس، وهي مصر، والسعودية، وقطر، والكويت، والبحرين، والإمارات، والعراق، وفلسطين، ولبنان، والسودان، وليبيا، وتونس، وعمان، والأردن، وسوريا، واليمن، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، والصومال، وجيبوتي، وجزر القمر، وماليزيا وإندونيسيا، فضلا عن عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا، وإيران، وكذلك لدى الجاليات المسلمة في فرنسا والنمسا وأستراليا.

ويعني هذا التوحد في رؤية هلال شهر رمضان 2023، أن العالم العربي والإسلامي، الذي بدأ صيام الشهر اليوم الخميس، سيشهد ليلة القدر معا بغض النظر عن آراء العلماء، التي ذهبت إلى كونها في العشر الأواخر من رمضان أو في الوتر منها، فضلا عن رأي الكثير من العلماء، بأن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان.

أسباب اختلاف رؤية هلال رمضان في الدول العربية

ويعود اختلاف رؤية هلال شهر رمضان بين الدول العربية تحديدا وعدد من الدول الإسلامية لأسباب ثلاثة، أولها اختلاف الحسابات الفلكية عن الرؤية الشرعية التي تعتمد على رؤية الهلال بالعين المجردة، وثاني هذه الأسباب الخلافات السياسية التي تثار من وقت لآخر بين دول عربية، أما ثالث هذه الأسباب فيعود للاختلاف المذهبي بين الدول السنية والدول التي تعتمد المذهب الشيعي، وهو خلاف مذهبي لكنه يحمل نكهة سياسية أيضا.

وبالتطرق إلى استعراض أسباب اختلاف رؤية الهلال الثلاثة، فبخصوص اختلاف الرؤية الشرعية عن الحسابات الفلكية، يقول الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، إنه يثبت دخول شهر رمضان كغيره من الأشهر العربية القمرية برؤية الهلال، ويُسْتَطْلَع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإذا تمت رؤية الهلال فقد بدأ شهر رمضان، وإذا لم تتم رؤيته فيجب إكمال شهر شعبان ثلاثين يومًا؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ)، وبهذه الطريقة أيضًا يثبت دخول شهر شوال.

وأكد مفتي الجمهورية، أنّ الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل شرعا، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، إذ المختار للفتوى أنّ الحساب الفلكي يَنْفى ولا يُثْبِت، فيؤخذ به في نفي إمكان طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه فى الإثبات، حيث يؤخذ فى إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي، «وفى هذا جَمْعٌ بين الأخذ بالرؤية البصرية وبين الأخذ بالعلوم الصحيحة سواء التجريبية أو العقلية، وكلاهما أمرنا الشرع بالعمل به، وهو ما اتفقت عليه قرارات المجامع الفقهية الإسلامية» بحسب تعبيره.

قمر صناعي إسلامي لتوحيد بدايات الشهور القمرية

ومع تجدد الحديث عن اختلاف مطالع الأهلة، أعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، في وقت سابق، اعتزام دار الإفتاء إطلاق قمر صناعى إسلامى بهدف ضبط وتوحيد بدايات الشهور القمرية، موضحا أنه تم بالفعل اتخاذ خطوات ملموسة لإطلاق القمر الصناعي، والذى سيكون بمثابة مرصد جوى لتحديد بدايات أوائل الشهور القمرية لجميع الدول الإسلامية، مما يسهم بشكل كبير فى اختفاء الخلافات المتعلقة بالرؤية الشرعية لرصد الهلال، وخاصة في رمضان وشوال وذى الحجة.

وأضاف المفتي، أنّ القمر الصناعى الإسلامى سيعمل كذلك على رصد الهلال فى سماء العالم الإسلامى على وجه الدقة، وتنتفى بذلك احتمالات الشك في الرؤية، وتتوحد أيام المواسم والأعياد الإسلامية فيما بينهم.

فلكيا، أكد الدكتور محمد عودة، مديرمركز الفلك الدولي، أنّ هناك عددا من الدول غير العربية، ويوجد بها نسب كبيرة من المواطنين الإسلاميين، سيكون أول أيام شهر رمضان 2023 بها غدا الجمعة، وهما دولتي الهند و بنجلاديش.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنّ اليوم أول أيام شهر رمضان 2023 في جميع الدول العربية في قارتي آسيا و إفريقيا، وأن نتيجة الرؤية الشرعية أكدت أن أمس الأربعاء الموافق 22 مارس الجاري، هو المتمم لشهر شعبان 2023.

ويطرح هذا التوافق النادر بين الدول العربية في بداية شهر رمضان هذا العام سؤالا حول إمكانية التوافق في عيد الفطر أيضا، و في هذا السياق كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، أنّ عدد أيام شهر رمضان 2023، سيكون 29 يوما، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أنّ موعد عيد الفطر المبارك، سيكون يوم 21 أبريل 2023.

اختلاف رؤية هلال رمضان لأسباب سياسية

لكن الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية، ليست فقط هي المسؤولة عن الاختلاف في رؤية هلال شهر الصيام، إذ أن هناك أسبابا سياسية أشارت بأصابع الاتهام حول حدوث هذا الانقسام، حيث يعتقد بأن اختلاف الدول العربية والإسلامية أحيانا في تحديد أشهر قمرية وأعياد بعينها، يكمن في رغبة بعض الزعماء في ممارسة نوع من السيادة واستقلالية القرار، أو حتى مجرد التعبير عن الموقف السياسي ضد الدولة التي وقع خلاف معها.

الخلافات المذهبية في رؤية الهلال

وينبثق من السبب السياسي، السبب الثالث الذي يتشح باللون المذهبي، بين السنة والشيعة، ويفعل ذلك عدد من أتباع المذاهب الشيعية في دول ذات أكثرية سنية، بهدف التميز عن مواطنيهم السنة، بل وصل الأمر إلى الانقسام في رؤية هلال ذي الحجة، الذي تنفرد بإعلانه المملكة العربية السعودية، باعتبار أنها بلد مناسك الحج، فعلى سبيل المثال في 2007، أعلنت السعودية وبعض الدول العربية 19 ديسمبر أول أيام العيد، بينما احتلفت باكستان ودول أخرى بالعيد الجمعة 21 ديسمبر.

كما حدث انقسام بين أصحاب المذهب الشيعي الواحد، ففي العراق، احتفل مقلدو المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني بالعيد الجمعة 21 ديسمبر، بينما احتفل أتباع الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر بالعيد الخميس 20 ديسمبر.