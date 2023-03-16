موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا.. استطلاع الهلال 21 أبريل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ عيد الفطر المبارك سيكون في نهاية شهر أبريل وتحديدًا يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحًا في القاهرة، مشيرة إلى أنّ دار الإفتاء المصرية أعلنت موعد عيد الفطر في كل عام، بعد استطلاع رؤية الهلال كل عام.

موعد عيد الفطر

وبحسب ما أعلنه معهد البحوث الفلكية، يولد هلال عيد الفطر، يوم الخميس الموافق 29 من رمضان الموافق 21 أبريل من الشهور الميلادية، بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة و14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي.

وأشار إلى أن موعد شهر رمضان 2023 فلكياً في مصر، موضحاً أن الأربعاء الموافق 23 مارس الجاري هو المتمم لشهر شعبان 1444هجرية، وتكون غرة شهر رمضان 1444هجرية فلكياً يوم الخميس 23 مارس الجاري.

هلال شهر رمضان

وكشف المعهد تفاصيل أكثرعن موعد شهر رمضان 2023 في مصر، موضحاً أنه طبقاً للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان الموافق 21 مارس «يوم الرؤية»، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم.

مواعيد غروب القمر

يغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق.

- وقبل غروب الشمس في القاهرة بـ 10 دقائق.

- في محافظات مصر يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين «8 - 11 دقيقة».

- في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» بمدد تتراوح بين «3 - 16 دقيقة».

- داكار ونواكشوط حيث يغرب الهلال بعد غروب الشمس بمدد تتراوح بين «1 - 2 دقيقة»، وفي لاجوس يغرب القمر مع غروب الشمس.