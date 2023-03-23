مصرع موظف بالمعاش سقط من أعلى عمارة سكنية أثناء إصلاح الدش في البحيرة

لقس قبل قليل موظف بالمعاش مصرعه، إثر سقوطه من أعلى العمارة السكنية، المقيم بها بمدخل مدينة الدلنجات في البحيرة داخل غرفة الأسانسير، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات يفيد مصرع موظف بالمعاش جراء سقوطه من أعلى العمارة السكنية الخاصة به، مما أدى إلى وفاته في الحال وحرر محضر بالواقعة.

مصرع موظف بالمعاش في البحيرة

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى «عبد الفضيل. ع» موظف بالمعاش بشركة مياه الدلنجات.

وبسؤال أهل المتوفى أفادوا أنه تم العثور على الجثة داخل غرفة الأسانسير الخاص بالعمارة حيث صعد إلى أعلى العمارة من أجل إصلاح طبق الدش الخاص بهم فسقط.

التحفظ على جثة المتوفى

وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.