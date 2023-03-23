موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023.. 14 ساعة صوم

ساعات قليلة على افطار أول أيام شهر رمضان المبارك، وعليه تتجه أعين أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى معرفة موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 إذ يحرص الكثير من المسلمين، على أداء الفروض الخمس في مواقيتها، فضلا عن معرفة موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في موعده الصحيح.

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم

وفي هذا الصدد، يستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم في محافظة الإسكندرية وذلك وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية، والذي يتم في 6:13 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية الخميس 23-3-2023

وبذلك يكون موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم الخميس 23-3-2023 أول أيام شهر رمضان في توقيت السادسة و13 دقيقة مساء.

موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم

ويأتي موعد صلاة المغرب في الإسكندرية اليوم بعد 14 ساعة من إمساك المياه فبذلك يقدر توقيت الصوم.

موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الخميس 23-3-2023

وبذلك يكون موعد الإفطار اليوم في الإسكندرية الخميس 23-3-2023 في 6:13 مساء والذي معه يمكن للصائم أن يتناول الطعام وشرب المياه.