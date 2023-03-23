وزارة الصحة تحذر مرضى الكلى والضغط من أضرار العرقسوس في رمضان

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة تحذيرية لمرضى الكلي في رمضان، وقالت في تقرير رسمي لها أعدته ضمن خطتها الوقائية لرفع التوعية المجتمعية تجاه الأمراض المزمنة، إنهم عليهم الابتعاد عن شرب العرقسوس في رمضان، لما له من مضاعفات صحية على الكلى بسبب ارتفاع نسبة البوتاسيوم.

هل العرقسوس يرفع الضغط؟

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن تناول العرقسوس لمرضى الكلى يعمل على زيادة نسبة البوتاسيوم لذلك هو العدو الأول للكلى، لافتة إلى أن تناول العرقسوس يعمل على ارتفاع ضغط الدم لمرضى الضغط ويجب البعد عنه قدر الإمكان أو نهائيا.

هل العرقسوس يرفع نسبة السكر في الدم؟

وفيما يتعلق بتناول العرقسوس للأشخاص الأصحاء، قالت وزارة الصحة والسكان يجب تناوله بكميات قليلة حيث لا تزيد عن 3 أكواب، مؤكدة أن الإسراف في تناول العرقسوس يعمل على رفع نسبة السكر في الدم: «العرقسوس مفيد للجسم وزيادة معدلات الحرق، لكن عند استهلاكه لابد من الترشيد الحكيم فية لامكانية الاستفادة من فوائدة المتعددة».

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوي داخل المستشفيات

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية خلال الشهر الكريم والبعد عن الزحام وعدم التكدس خلال الخروج بالليل، مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة بعد الإفطار.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات وتوفير كافة العلاجات وزيادة أعداد العاملين في الطوارئ، ضمن الخطة المحددة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.