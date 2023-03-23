«الصحة» تحذر من 3 أطعمة في وجبة السحور: تزيد الشعور بالعطش

أصدرت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من التعلميات والإرشادات المهمة، يجب اتباعها خلال إعداد وجبة السحور، موضحة في تقرير رسمي، مجموعة أطعمة تعطي الإحساس بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، مشددة على ضرورة تناولها خلال وجبة السحور.

وحددت الوزارة، الأصناف التي يمكن تقديمها خلال وجبة السحور، مشيرة إلى أنه يمكن الإعتناد على البقوليات وأشهرها الفول والعدس، واللبن ومنتجاته من الزبادي والأجبان والبيض.

الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي

أضافت «الصحة»، أنه يمكن الاعتماد على البطاطس أو البطاطا والخبز البلدي أو الخبز متعدد الحبوب والحبوب الكاملة، مشيرة الى أهمية الاعتماد على مكونات السلطة الخضراء، مثل الخيار والخس والخضروات الورقية الغنية بالماء والألياف.

وشددت على أهمية الاعتماد على تناول المياه بكثرة والعصائر الطازجة، والابتعاد عن شرب الشاي والقهوة، لتجنب الإحساس بالجفاف والإرهاق، خلال ساعات الصيام.

تحذير من المخلالات والمقليات بالسحور

حذرت وزارة الصحة، من تناول الأطعمة المقلية والحلويات والمخللات في وجبة السحور، مشيرة الى أنها تعطي الإحساس بالعطش.

وأكدت أن شهر رمضان، فرصة لاتباع نظام غذائي صحي، والحصول على جسم مثالى باتباع التعليمات المهمة، كالبعد عن المأكولات السريعة والمقليات والالتزام بالخضروات والفاكهة والتقليل من السكريات.

ونصحت الوزارة، المواطنين بضرورة ممارسة الرياضة بشكل يومي بعد الفطار، نصف ساعة يومي،ا للمساعدة على التمتع بصحة سليمة وآمنه، مشيرة الى أن الرياضة تحسن من الحالة المزاجية، بالإضافة إلى الحفاظ على الجسم من اكتساب وزن زائد.