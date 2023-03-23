مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الخميس 23-3-2023 يرغب كثير من المواطنين في معرفتها أول أيام رمضان بمحافظة سوهاج، لمعرفة موعد أداء الصلاة في موعدها، ولذلك لذهاب مبكرًا إلى المساجد وانتظار الصلاة.

مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الخميس 23-3-2023

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الخميس 23-3-2023، في إطار خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

موعد الصلاة في سوهاج

وجاء مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الخميس 23-3-2023 بمحافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

إمساك: 4:09 صباحا.

صلاة الفجر: 4:30 صباحا.

الشروق: 5:54 صباحا.

صلاة الظهر: 12:0 مساء.

صلاة العصر: 3:27 مساء.

صلاة المغرب: 6:06 مساء

صلاة العشاء 7:21 مساء.

مدة ساعات الصوم: 13 ساعة و56 دقيقة.

في سياق متصل، أنهت مدرية التموين والتجارة الداخلية ومدرية الأوقاف بسوهاج جميع استعداداتهم لاستقبال شهر أيام شهر رمضان المعظم 2023، وتم تجهيز المساجد والساحات والمساجد، ومعارض أهلا رمضان في جميع المدن والقرى في كل أنحاء المحافظة لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة التراويح مع صلاة العشاء اليوم الخميس.

وكان وكيل وزارة الأوقاف في سوهاج، عقد لقاء مع الأئمة، للتأكد من استعداد جميع الإدارات في جميع المركز لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد وكيل أوقاف سوهاج، أن هذا الشهر الكريم يحتاج إلى المزيد من الجهد والعمل، بتجهيز المساجد كافة لاستقبال الشهر الكريم على الوجه اللائق لاستقبال المواطنين.