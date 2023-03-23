ضبط 500 كيلو دقيق مدعم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة تموينية مكبرة على الأنشطة التجارية في ههيا

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت ادارة تموين ههيا بحملة تفتيشية برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة على اﻷنشطة التموينية والتجارية وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها من ضبط عدد (10) شكائر دقيق بلدي استخراج 87.5%، زنة الشيكارة الواحدة (50) كيلوجرامام بإجمالي كمية نصف طن، وذلك أمام منزل مهجور بقرية العلاقمة، وتم تحرير المحضر رقم 4609 لسنة 2023 جنح ههيا ضد مجهول ، وتم نقل الكمية المضبوطة والتحفظ عليها بأحد المخابز البلدية بمدينة ههيا علي ذمة المحضر.

شن حملات تموينية مكثفة خلال شهر رمضان

وتواصل الأجهزة التنفيذية في محافظة الشرقية حملات الرقابة على الأسواق خاصة خلال شهر رمضان الكريم لضمان عدم التلاعب في الأغذية، ووصولها آمنة للمواطنين وفقا للاشتراطات الصحية .