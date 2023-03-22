ما هي الفئات المسموح لها بإضافة أفراد في بطاقة التموين؟

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الفئات المسموح لها بإضافة أفراد في بطاقة التموين والاستفادة من زيادة الدعم التمويني والذي يتحدد بعد إدراج أفراد جدد على البطاقة، مما يؤدي إلى زيادة حصة السلع التموينية الشهرية وحصة الخبز اليومي للأسرة.

المسموح لها إضافة أفراد في بطاقة التموين

وتقدم "الوطن" في هذا التقرير كل التفاصيل عن الفئات المسموح لها تقديم طلب إضافة أفراد على بطاقة التموين، والتي تتمثل في عدة شروط وخطوات مع تحديد أماكن التقديم، كالتالي:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

أماكن تقديم طلب إضافة المواليد

حددت وزارة التموين، أن أماكن تقديم طلب إضافة المواليد، هي التوجه إلى المكتب التمويني التابع للأسرة في الحيز السكني فقط، مع عدم تحديد حتى الأن أي روابط إلكترونية سواء موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

شروط تنزيل المواليد

وتشترط وزارة التموين والتجارة الداخلية لقبول طلب تنزيل المواليد أن تكون البطاقة مدرج عليها أقل من 4 أفراد، مع ضرورة تقديم المستندات التالية:

- صورة بطاقة التموين.

- صورة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

- رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة على البطاقة التموينية.

- صورة بطاقة رقم قومي سارية للأرملة أو المطلقة.

- صورة شهادة وفاة كمبيوتر للزوج - بالنسبة للأرملة.

- صورة قسيمة طلاق كمبيوتر حديثة - بالنسبة للمطلقة.

- برنت تأميني مختوم بختم شعار الجمهورية لا تزيد قيمته على 1500 جنيه للأرملة والمطلقة.

- أصل استعلام عن تكافل وكرامة مختوم بختم وحدة الشئون الاجتماعية لأصحاب معاش تكافل وكرامة.

- صورة كارنيه الخدمات المتكاملة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

- شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

- صورة بطاقة الأسر البديلة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- صورة بطاقة ميزة الخاصة بأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.