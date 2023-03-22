طريقة الاستعلام عن نتيجة طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين.. 7 خطوات

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الاستعلام عن نتيجة طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين المقدم من قبل المواطنين ممن شملهم قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأحقية إضافة أبنائهم على البطاقة التموينية، من أجل زيادة السلع التموينية وزيادة حصة الخبز المخصصة لهم، يتم من خلال الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين.

الاستعلام عن نتيجة طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين العديد من الخدمات التي تختص بشؤون بطاقات الدعم، إذ أكدت المصادر أن الاستعلام عن نتيجة طلب إضافة المواليد على بطاقة التموين يظهر من خلال الاستعلام عن عدد أفراد الأسرة، وفي حال إدراج عدد جديد من الأبناء على البطاقة يظهر الاستعلام مدونا به أسماء الأبناء الجدد ممن تم إدراجهم على البطاقة.

خطوات الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين

وتتيح وزارة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمة الاستعلام عن عدد أفراد بطاقة التموين، في عدة خطوات كالتالي:

1- تصفح الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية من هنا.

2- اختيار خدمة التموين من بين الخدمات الحكومية التي تقدمها البوابة.

3- الضغط على أيقونة «الاستعلام عن صرف البطاقة».

4- النقر على «ابدأ الخدمة».

5- تظهر بيانات البطاقة التموينية.

6- يجب الضغط على بند «الموافقة على الشروط والأحكام» ثم الضغط على «التالي».

7- يظهر بيانات البطاقة وعدد أفراد المدرجين عليها ورصيد البطاقة من الدعم.