مصادر: لا صحة لصرف 1000 جنيه على بطاقة التموين في شهر رمضان 2023

ترددت مؤخرا أنباء عن إقرار زيادة على التموين خلال شهر رمضان 2023 من خلال صرف 1000 جنيه على بطاقة التموين إضافية على مقررات السلع المستحق صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أبريل المقبل، ويتزامن صرفها بداية من يوم 10 رمضان 2023.

حقيقة صرف 1000جنيه على بطاقة التموين

وأكدت مصادر خاصة لـ«الوطن» بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عدم صحة ما تردد عن صرف 1000جنيه على بطاقة التموين، موضحة أنّ زيادة التموين المستحق صرفها خلال شهر رمضان هي قيمة الدعم الاستثنائي الذي تصرفه الأسرة المستحقة إضافيا على السلع التموينية منذ شهر سبتمبر الماضي والذي يستمر صرفه حتى شهر يونيو الجاري.

قيمة زيادة التموين

وأشارت المصادر إلى أنّ قيمة زيادة التموين المقرر صرفها مع مستحقات السلع التموينية لشهر أبريل المقبل تختلف من بطاقة لبطاقة أخرى، كما يلي.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو ثلاثة تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.

زيادة دعم التموين

وتشمل زيادة التموين فقط للأسر التي صرفتها بالفعل طوال الـ7 أشهر الماضية، إذ تعتبر الزيادة المقرر صرفها مع تموين شهر أبريل هي الدفعة الثامنة للدعم الاستثنائي على التموين، والذي أقرته الحكومة وفقا لتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.